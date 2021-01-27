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Главная страница » Blog » Общество » В каких случаях ФЛП – плательщики единого налога не применяют РРО и/или ПРРО с 1 января 2021

В каких случаях ФЛП — плательщики единого налога не применяют РРО и/или ПРРО с 1 января 2021

В каких случаях ФЛП — плательщики единого налога не применяют РРО и/или ПРРО с 1 января 2021
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Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что согласно преамбуле Закона Украины от 06 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (далее — Закон № 265) Закон № 265 определяет правовые принципы применения регистраторов расчетных операций (далее — РРО) и программных ПРРО (далее — ПРРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг. Действие его распространяется на всех субъектов хозяйственной деятельности, их хозяйственные единицы и представителей (уполномоченных лиц) субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляют расчетные операции в наличной и/или безналичной форме. Установление норм относительно неприменения РРО в других законах, кроме Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755 — VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ), не допускается.

В соответствии с п. 296.10 ст. 296 НКУ РРО и/или ПРРО не применяются плательщиками единого налога первой группы.

01.01.2021 вступил в силу разд. I Закона Украины от 01 декабря 2020 года № 1017-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) за жалобами относительно нарушения установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций» (далее — Закон № 1017-ІХ), которым внесены изменения в НКУ, в частности, в п. 61 подразд. 10 разд. XX «Другие переходные положения» НКУ.

Так, п. 61 подразд. 10 разд. XX «Другие переходные положения» НКУ (в редакции Закона № 1017-ІХ) предусмотрено, что до 01 января 2021 года РРО и/или ПРРО не применяются плательщиками единого налога второй — четвертой групп (физическими лицами — предпринимателями) независимо от избранного вида деятельности, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1000000 грн., кроме тех, которые осуществляют:

  • реализацию технически сложных бытовых товаров, которые подлежат гарантийному ремонту;
  • реализацию лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

01 января 2021 года до 01 января 2022 года РРО и/или ПРРО не применяются плательщиками единого налога второй — четвертой групп (физическими лицами — предпринимателями), объем дохода которых в течение календарного года не превышает объема дохода, который не превышает 220 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, независимо от избранного вида деятельности, кроме тех, которые осуществляют:

  • реализацию технически сложных бытовых товаров, которые подлежат гарантийному ремонту;
  • реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставления платных услуг в сфере здравоохранения;
  • реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

Напоминаем, что с детальной информацию о порядке применения РРО/ПРРО можно ознакомиться в баннере «Программные РРО», который размещен не вебпортале ГНС Украины по ссылке: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/

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Людмила Александрова

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