Около 22:50 30 сентября в Казанковский отдел полиции обратилась 72-летней женщина. Она заявила, что в ее дом на улице Красная Балка проникли трое неизвестных в балаклавах.

Нападавшие залезли в дом через открытое окно, когда она спала. Угрожая расправой, злоумышленники связали потерпевшую, отобрали деньги и мобильные телефоны, после чего скрылись.

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По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 187 УК Украины «Разбой». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители разыскивают нападавших. Полиция обращается с просьбой к гражданам помочь в раскрытии указанного преступления, и полезную для следствия информацию предоставлять в Казанковский отдел полиции по адресу: пгт Казанка, ул. Мира, 196 или звонить (05164) 9-15-09, 102.