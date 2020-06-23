20 июня ночью в пгт Казанка наряд полицейских, патрулируя улицы, услышал крики, в том числе и детские, которые доносились из дома по ул. Шевченко. В доме находились нетрезвая женщина и побитая ее годовалая дочь. На место происшествия вызвали скорую и районную службу по делам детей.

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Выяснилось, что избила ребенка ее 36-летняя мать, она была в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что женщина состоит на учете соцслужбы и уже лишена родительских прав на еще трех детей, находящихся в интернате.

Потерпевшая девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована. Медики диагностировали у малолетней сотрясение головного мозга, множественные гематомы и ссадины лица.

Матери ребенка за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия, грозит до 5 лет лишения свободы.