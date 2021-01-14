Сегодня Четверг, 14 января, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Более 5 миллиардов гривен НДФЛ уплатили налогоплательщики Николаевщины в местные бюджеты в 2020 году

Более 5 миллиардов гривен НДФЛ уплатили налогоплательщики Николаевщины в местные бюджеты в 2020 году

В Николаеве поймали заключенных, сбежавших из казанковской колонии

В Николаеве поймали заключенных, сбежавших из казанковской колонии

«Рост благосостояния жителей Николаевщины зависит от уровня наполнения местных бюджетов» — глава николаевской ГНС Прокофьев

«Рост благосостояния жителей Николаевщины зависит от уровня наполнения местных бюджетов» — глава николаевской ГНС Прокофьев

Почетном горожанину Вадиму Сердцеву, который посадил в Николаеве тысячи деревьев, исполняется 91 год

Почетном горожанину Вадиму Сердцеву, который посадил в Николаеве тысячи деревьев, исполняется 91 год

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Культура » В Киеве представили новое издание – «Символика украинских миротворцев 1992–2020»

В Киеве представили новое издание — «Символика украинских миротворцев 1992–2020»

В Киеве представили новое издание — «Символика украинских миротворцев 1992–2020»
0

С момента восстановления независимости в 1991 году Украина последовательно поддерживает инициативы мирового сообщества, направленные на прекращение вооруженных конфликтов. Уже в 1992 году Правительство Украины получил приглашение присоединиться к урегулированию югославского конфликта. Первые военные ВС Украины отправились на Балканы 15 июля 1992 года. Поэтому начиная с 2013 года 15 июля отмечают как День украинских миротворцев.

izdanie 1 - В Киеве представили новое издание - «Символика украинских миротворцев 1992–2020»
Обложка книги

В последующие годы география миротворческой деятельности Украины постоянно расширялась. Ангола, Конго, Ливан, Сьерра-Леоне, Ирак, Либерия — вот далеко не полный перечень «горячих точек», в которых побывали наши военные. Миротворческие операции осуществлялись под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО и других международных организаций.

izdanie 2 724x1024 - В Киеве представили новое издание - «Символика украинских миротворцев 1992–2020»
Фото издания

В этой книге собрали более полную и точную информацию о символике украинских миротворческих контингентов. Кроме нарукавных эмблем, нагрудных знаков и флагов, авторы уделили внимание нагрудным нашивкам, нарукавным повязкам, сувенирной продукции. Ведь это не просто куски ткани, а немые свидетели активной деятельности Украины на международной арене, мужества и доблести ее военных, отмечается на странице в Facebook ГШ ВС Украины.

izdanie 7 724x1024 - В Киеве представили новое издание - «Символика украинских миротворцев 1992–2020»
Фото издания

Авторы работали над книгой полтора года и как результат — более полутора сотен страниц, много-много иллюстраций и параллельный текст на украинском и английском!

izdanie 8 724x1024 - В Киеве представили новое издание - «Символика украинских миротворцев 1992–2020»
Фото издания

Авторы уникального богато иллюстрированного издания: Хорошунов M., Чмырь М., Бондарчук И., Слободянюк М., Масленников И. издали книгу в серии «Бібліотека Колекціона».

Дизайн обложки разрабатывался художником-графиком Александром Лежневым (Киев).

  • izdanie 3 - В Киеве представили новое издание - «Символика украинских миротворцев 1992–2020»
  • izdanie 5 1024x697 - В Киеве представили новое издание - «Символика украинских миротворцев 1992–2020»
  • izdanie 4 1024x707 - В Киеве представили новое издание - «Символика украинских миротворцев 1992–2020»
  • izdanie 10 1024x716 - В Киеве представили новое издание - «Символика украинских миротворцев 1992–2020»
Фото издания

К тридцатилетию миротворческой деятельности Украины в 2022 году готовится второе расширенное издание этой книги.

Фото: Генерального штаба ВСУ

Spread the love
  • 88
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Николаевские школьники стали победителями спортивного челленджа SportCraft Games Online
Next post Почетном горожанину Вадиму Сердцеву, который посадил в Николаеве тысячи деревьев, исполняется 91 год

Татьяна Корбун

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Николаевские школьники стали победителями спортивного челленджа SportCraft Games Online

Николаевские школьники стали победителями спортивного челленджа SportCraft Games Online

В Николаеве провели экскурсию со смартфоном, сканируя таблички с QR-кодами

В Николаеве провели экскурсию со смартфоном, сканируя таблички с QR-кодами

Еще 13 памятников Николаева оснастили табличками с QR-кодом и шрифтом Брайля

Еще 13 памятников Николаева оснастили табличками с QR-кодом и шрифтом Брайля