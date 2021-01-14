С момента восстановления независимости в 1991 году Украина последовательно поддерживает инициативы мирового сообщества, направленные на прекращение вооруженных конфликтов. Уже в 1992 году Правительство Украины получил приглашение присоединиться к урегулированию югославского конфликта. Первые военные ВС Украины отправились на Балканы 15 июля 1992 года. Поэтому начиная с 2013 года 15 июля отмечают как День украинских миротворцев.

Обложка книги

В последующие годы география миротворческой деятельности Украины постоянно расширялась. Ангола, Конго, Ливан, Сьерра-Леоне, Ирак, Либерия — вот далеко не полный перечень «горячих точек», в которых побывали наши военные. Миротворческие операции осуществлялись под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО и других международных организаций.

Фото издания

В этой книге собрали более полную и точную информацию о символике украинских миротворческих контингентов. Кроме нарукавных эмблем, нагрудных знаков и флагов, авторы уделили внимание нагрудным нашивкам, нарукавным повязкам, сувенирной продукции. Ведь это не просто куски ткани, а немые свидетели активной деятельности Украины на международной арене, мужества и доблести ее военных, отмечается на странице в Facebook ГШ ВС Украины.

Фото издания

Авторы работали над книгой полтора года и как результат — более полутора сотен страниц, много-много иллюстраций и параллельный текст на украинском и английском!

Фото издания

Авторы уникального богато иллюстрированного издания: Хорошунов M., Чмырь М., Бондарчук И., Слободянюк М., Масленников И. издали книгу в серии «Бібліотека Колекціона».

Дизайн обложки разрабатывался художником-графиком Александром Лежневым (Киев).







Фото издания

К тридцатилетию миротворческой деятельности Украины в 2022 году готовится второе расширенное издание этой книги.

Фото: Генерального штаба ВСУ