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Главная страница » Blog » Криминал » В Коблево до смерти избили охранника база отдыха

В Коблево до смерти избили охранника база отдыха

В Коблево до смерти избили охранника база отдыха
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16 июля жительница села Коблево сообщила в полицию о том, что обнаружила мертвым своего 58-летнего мужа.

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По словам заявительницы ее муж работал на базе охранником и накануне вечером, пришел домой с синяками на лице и сказал, что подрался с неизвестными. Через некоторое время потерпевшему стало плохо и жена вызвала скорую, однако, человек отказался от госпитализации. Утром следующего дня пострадавший скончался.

По заключению специалистов мужчина скончался от полученных телесных повреждений.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления.

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Алина Сидорова

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