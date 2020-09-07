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Главная страница » Blog » Происшествия » В Коблево горел жилой дом

В Коблево горел жилой дом

В Коблево горел жилой дом
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Пожар частного жилого дома произошел на улице Баблидзе в курортном селе Коблево днем в воскресенье. На вызов прибыли пожарные 8 государственной пожарно-спасательной части.

В николаевской 5-этажке горела квартира

На месте выяснилось, что огонь возник на чердаке, где хранились вещи домашнего обихода, и успел охватить 90 кв м площади дома. Пожар потушили в течении получаса.

2020 09 07 pozhar2 1024x768 - В Коблево горел жилой дом
фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

На месте работали сотрудники правоохранительных органов, аварийная бригада АО «Николаевгаз».
Вероятная причина — короткое замыкание электросети.

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Алина Сидорова

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