Пожар частного жилого дома произошел на улице Баблидзе в курортном селе Коблево днем в воскресенье. На вызов прибыли пожарные 8 государственной пожарно-спасательной части.

В николаевской 5-этажке горела квартира

На месте выяснилось, что огонь возник на чердаке, где хранились вещи домашнего обихода, и успел охватить 90 кв м площади дома. Пожар потушили в течении получаса.

фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

На месте работали сотрудники правоохранительных органов, аварийная бригада АО «Николаевгаз».

Вероятная причина — короткое замыкание электросети.