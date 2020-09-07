Пожар частного жилого дома произошел на улице Баблидзе в курортном селе Коблево днем в воскресенье. На вызов прибыли пожарные 8 государственной пожарно-спасательной части.
В николаевской 5-этажке горела квартира
На месте выяснилось, что огонь возник на чердаке, где хранились вещи домашнего обихода, и успел охватить 90 кв м площади дома. Пожар потушили в течении получаса.
На месте работали сотрудники правоохранительных органов, аварийная бригада АО «Николаевгаз».
Вероятная причина — короткое замыкание электросети.