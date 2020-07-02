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Главная страница » Blog » Происшествия » В Коблево из-за пробок пожарная автоцистерна не смогла вовремя прибыть на место происшествия

В Коблево из-за пробок пожарная автоцистерна не смогла вовремя прибыть на место происшествия

В Коблево из-за пробок пожарная автоцистерна не смогла вовремя прибыть на место происшествия
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Коблево — один из популярных курортов украинского Причерноморья, на территории которого расположено более сотни баз отдыха. В этом году, несмотря на карантин, люди массово приезжают на отдых.   С прибытием большого количества гражданских автомобилей на курорте ежегодно образуется транспортный коллапс. В случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации спасатели не могут вовремя добраться до места назначения.

Пример тому эпизод, который произошел накануне. В Службу спасения поступило сообщение о пожаре возле одного из развлекательных заведений на ул. Пляжная аллея. Движение дежурного караула 8 государственной пожарно-спасательной части блокировали припаркованные машины и те, что продолжали двигаться, игнорируя сигналы. Учитывая то, что пожарная автоцистерна двигалась с включенной сиреной, быстро добраться до очага возгорания пожарным так и не удалось. Отдыхающим и персоналу крупно повезло, ведь на этот раз возгорание оказалось незначительным и сотрудники заведения ликвидировали его самостоятельно.

К сожалению, граждане пока не научились предсказывать чрезвычайные ситуации. Пожар или другая беда всегда случаются неожиданно. Каждая потерянная минута может привести к увеличению человеческих жертв и разрушений. Поэтому подразделения ГСЧС должны быть  мобильными. В прошлом году на побережье неоднократно возникали пожары и габаритная пожарная техника зачастую не могла в кратчайшие сроки подъехать к месту происшествия. Не смотря на это, вопрос доступного проезда по дорогам зоны отдыха не решается уже много лет, хотя каждый сезон этот вопрос поднимается на уровне органов власти.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Елена Кораб

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