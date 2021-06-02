Во вторник, 1 июня, в облгосадминистрации прошло совещание по проведению фестиваля «KOBLEVO FREEDOM FEST», который запланирован на 11-13 июня в Коблево. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Фестиваль очень интересен. Аналогов ему пока в Украине не было. Надеюсь, что мероприятие мы проведем на достойном уровне и туристам он понравится. Мы планируем подобные фестивали проводить ежегодно именно в начале или в конце туристического сезона, — сказал заместитель губернатора Николай Маринов.

Во время совещания обсуждали организационные моменты. Подробную презентацию «KOBLEVO FREEDOM FEST» провел директор ОО «Сообщество предпринимателей Коблево» Олег Боз. Он наглядно продемонстрировал локацию мероприятия и объяснил, где и когда будут проходить все этапы фестивальной программы.

Предпринимательское сообщество Коблево при поддержке Николаевской ОГА разработало детальный план проведения фестиваля, который будет проходить в рамках расширения туристического сезона. Это трехдневное мероприятие, которое станет первым пляжным мультифестом. Будут выступать звездные гости и другие талантливые артисты. Также состоятся соревнования по запуску воздушных змеев и многое другое, — сказал Олег Боз.

Заместитель главі Коблевского сельсовета Иван Кепин рассказал о готовности зон отдыха к проведению «KOBLEVO FREEDOM FEST», в том числе о состоянии пляжей и прибрежных территорий на которых непосредственно будут проводиться мероприятия фестиваля.

Коблевская территориальная община предоставляет земельный участок для проведения фестиваля. Подготовка проводится на 100%. 2 июня заканчивается тендер по ремонту дорог, следовательно до начала фестиваля гарантированно все дороги будут готовы.

На совещании также обсуждались вопросы безопасности, работы туристической инфраструктуры и соблюдения карантина во время проведения фестиваля.