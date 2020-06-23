О происшествии сообщили в полицию в понедельник вечером. В присутствии родителей полицейские опросили пострадавших юношей, двух 15-летних жителей Корабельного района.

Полицейские выяснили, что в частном секторе мкрн Широкая Балка компания молодых людей, среди которых были и девушки, подойдя к воротам дома пожилой местной жительницы, развлекались, стуча в ее ворота, а когда та выходила — убегали.

Разобраться с компанией приехал неизвестный мужчина. Выйдя из машины, он достал пневматическое оружие и сделал один выстрел вверх, а затем, догнав ребят, избил их. Юноши получили повреждения в виде ссадин и кровоподтеков лица и головы. Действия мужчины прекратили прохожие, которые стали свидетелями события, после чего он сел в свой автомобиль и уехал.

Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождение мужчины. Ему грозит от трех до семи лет заключения.