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Главная страница » Blog » Происшествия » В Корабельном районе на переходе машина сбила 17-летнюю девушку

В Корабельном районе на переходе машина сбила 17-летнюю девушку

В Корабельном районе на переходе машина сбила 17-летнюю девушку
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24 февраля примерно в 18:10 в районе дома № 336 на проспекте Богоявленском ВАЗ-217130 сбил пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. О ДТП сообщили в ГУНП.

В результате дорожно-транспортного происшествия 17-летняя девушка получила травмы и с места происшествия и была доставлена в больницу.

Событие квалифицировано по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали аварию, обратиться по телефонам 067-524-94-51 или 102.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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Алина Сидорова

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