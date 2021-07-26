Во вторник, 27 июля, на базе Центра первичной медико-санитарной помощи № 7 откроется Центр массовой вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Вакцинация проводится вакцинами Pfizer и Moderna.

Прививку от COVID-19 в Центре массовой вакцинации могут получить все желающие в порядке живой очереди с 09:00 до 15:00 в будни и выходные дни.

Адрес: Проспект Богоявленский, 340/2 (вход со двора, в бывшем помещении отделения связи).

При себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код.