Сегодня Понедельник, 26 июля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

2020 07 20 burglary 600x400 - Под Николаевом женщина убила своего сожителя

Под Николаевом женщина убила своего сожителя

most nsz 600x400 - Для транспорта открыли мост через Николаевский судостроительный завод. График движения

Для транспорта открыли мост через Николаевский судостроительный завод. График движения

2020 7 23 syringe 600x400 - В Корабельном районе открывается Центр массовой вакцинации

В Корабельном районе открывается Центр массовой вакцинации

shahrai na fb 600x400 - Внимание! На Николаевщине опять активизировались налоговые мошенники

Внимание! На Николаевщине опять активизировались налоговые мошенники

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

К нам едет ревизор!

Главная страница » Blog » Общество » В Корабельном районе открывается Центр массовой вакцинации

В Корабельном районе открывается Центр массовой вакцинации

2020 7 23 syringe - В Корабельном районе открывается Центр массовой вакцинации
0

Во вторник, 27 июля, на базе Центра первичной медико-санитарной помощи № 7 откроется Центр массовой вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Вакцинация проводится вакцинами Pfizer и Moderna.

Прививку от COVID-19 в Центре массовой вакцинации могут получить все желающие в порядке живой очереди с 09:00 до 15:00 в будни и выходные дни.

Адрес: Проспект Богоявленский, 340/2 (вход со двора, в бывшем помещении отделения связи).

При себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код.

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Внимание! На Николаевщине опять активизировались налоговые мошенники
Next post Для транспорта открыли мост через Николаевский судостроительный завод. График движения

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

2 1 600x400 - Рассмотреть со всех сторон: в Николаеве оцифруют 300 музейных экспонатов из фарфора

Рассмотреть со всех сторон: в Николаеве оцифруют 300 музейных экспонатов из фарфора

logotip mikolaieva 1 600x400 - Управление туризма ОГА за грантовые деньги создаст туристический портал

Управление туризма ОГА за грантовые деньги создаст туристический портал

2020 06 02 diya 600x400 - В октябре этого года Минветеранов интегрирует удостоверения УБД в «Дію»

В октябре этого года Минветеранов интегрирует удостоверения УБД в «Дію»