21 сентября в 1:44 на автодороге М-14 возле села Красное Березанского района столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и грузовик Renault. Об этом сообщают в ГУНП в Николаевской области.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили пять человек, трое женщин и двое мужчин в возрасте от 35-ти до 50-ти лет, в т.ч. водитель Renault. Пострадавшие доставлены в больницу.



Событие квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. Продолжаются первоочередные следственные действия.

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