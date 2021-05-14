В пятницу, 14 мая, около 7 утра в квартире одной из многоэтажек на проспекте Центральном обнаружили труп мужчины. Об этом в полицию сообщил сосед погибшего.

На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции № 1, руководство ГУНП и Николаевского районного управления полиции.

Эксперт, осмотрев тело 67-летнего мужчины, обнаружил повреждения головы и ножевые ранения.

Сейчас по данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство» и проводят расследование.