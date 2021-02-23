Ко Дню памяти Героев Небесной Сотни в Люблине (Польша) организовали фотовыставку, посвященную событиям на Майдане в 2013-2014 годах и Революции Достоинства.

Автором фотографий является житель Люблина Томаш Белецкий, который в то время служил в посольстве Республики Польша в Киеве. Организаторы отмечают, что целью мероприятия является сохранение памяти о событиях и жертвах Революции Достоинства, а также проявление солидарности с украинским народом.

В кадре очевидца появились уникальные, в контексте прав человека, гражданина, события в Украине. Сторонники интеграции страны с Европейским Союзом отстаивали европейские стремления. Мирная демонстрация через жестокую реакцию правления, превратилась в бунт против власти. Стала символом защиты свободы человека в его же собственной стране. Два месяца протестов — немало жертв. В итоге мужество и решительность протестующего украинского народа привели к краху правящей партии и досрочных президентских выборов. В итоге мужество и решительность протестующего украинского народа привели к краху правящей партии и досрочных президентских выборов. Преданность создала новый раздел на украинской политической арене и изменения на многих социальных уровнях, направленные на демократизацию и укрепление верховенства права в стране.

Выставка подготовлена ​​Бюро «Центр международного сотрудничества» Администрации города Люблин — это символ памяти жертвам евромайдана и проявление солидарности с украинским народом в борьбе за самоопределение в собственной стране.

Выставка будет проходить под патронатом Генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка.

Снимки можно посмотреть на официальном сайте города Люблин по ссылке:

на украинском языке: www.lublin.eu/ua

на польском языке: www.lublin.eu

на английском языке: www.lublin.eu/en