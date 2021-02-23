Ко Дню памяти Героев Небесной Сотни в Люблине (Польша) организовали фотовыставку, посвященную событиям на Майдане в 2013-2014 годах и Революции Достоинства.
Автором фотографий является житель Люблина Томаш Белецкий, который в то время служил в посольстве Республики Польша в Киеве. Организаторы отмечают, что целью мероприятия является сохранение памяти о событиях и жертвах Революции Достоинства, а также проявление солидарности с украинским народом.
Выставка подготовлена Бюро «Центр международного сотрудничества» Администрации города Люблин — это символ памяти жертвам евромайдана и проявление солидарности с украинским народом в борьбе за самоопределение в собственной стране.
Выставка будет проходить под патронатом Генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка.
Снимки можно посмотреть на официальном сайте города Люблин по ссылке:
на украинском языке: www.lublin.eu/ua
на польском языке: www.lublin.eu
на английском языке: www.lublin.eu/en
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