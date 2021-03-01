Заместитель председателя ОГА Николай Маринов, директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько, обсудили эффективность реализации активных программ направленных на сохранение рабочих мест, поддержку работодателей, развитие предпринимательства области.

Активными программы на 2021 являются: выплата помощи по безработице единовременно на открытие предпринимательской деятельности, компенсация единого взноса и помощь по частичной безработице. Кроме того, приоритетным направлением службы занятости остается успешное трудоустройство соискателей. Поэтому для тех, кто нуждается в активной коррекции карьеры предлагается профессиональное обучение по направлению службы занятости.

Самый главный показатель успеха — это эффективность создаваемых проектов. Каждое действие команды центра занятости нацелена на поддержку наших клиентов, — отметил Дмитрий Оборонько.

Николай Маринов отметил важность сохранения социальных гарантий жителей Николаевщины.

2020 был очень тяжелым для бизнеса. Ваша работа помогла во многих случаях облегчить это бремя, экономически поддержать сокращенных из-за пандемии работников, и даже, за счет поддерживающих программ сохранить рабочие места, остаться на плаву малому бизнесу. Надеюсь, что служба занятости и в дальнейшем эффективно внедрять активные программы- отметил заместитель председателя ОГА.

В марте 2021 появится онлайн-карта вакансий Николаевщины, разработанная Николаевской областной службой занятости. Именно такая идея возникла у руководителей во время делового общения. Интерактивное внедрение будет способствовать качественному предоставлению услуг дистанционно в условиях карантина и быстрому местонахождению предприятий, где осуществляется отбор кадров.