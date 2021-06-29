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В Матвеевке открыли построенную «с нуля» семейную амбулаторию

img 1715 - В Матвеевке открыли построенную «с нуля» семейную амбулаторию
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В Николаеве в микрорайоне Матвеевка открыли семейную амбулаторию. Об єтом сообщает пресс-служба городского совета.

Семейная амбулатория № 5 будет обслуживать 7 451 жителя микрорайона, из которых 6 095 — взрослые и 1 356 — дети.

Здесь будут работать три врача: врач общей практики семейной медицины, терапевт и педиатр. С ними уже подписали 5 123 декларации (это 80% от всего населения мкр. Матвеевка).

В состав персонала амбулатории также входят пять медицинских работников. Заведующий амбулаторией — Левшин Юрий Максимович, врач общей практики семейной медицины, стаж работы 35 лет.

Семейная амбулатория оборудована согласно современным требованиям, обеспечена автоматизированными рабочими местами, подключена к сети Интернет. Здесь обустроены кабинеты врача общей практики-семейной медицины, врача-педиатра, врача-терапевта, манипуляционный кабинет — пункт прививок и кабинет дневного пребывания пациентов на 9 коек.

Здание семейной амбулатории возведено «с нуля». Участок для строительства городской совет выделил в июне 2019 года. Стоимость строительных работ составила 13,7 млн ​​гривен, а вместе с оснащением — 14 975 894 гривен.

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Алина Сидорова

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