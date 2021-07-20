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Главная страница » Blog » Спорт » В МБК “Николаев” новый президент и новый главный тренер

В МБК «Николаев» новый президент и новый главный тренер

trener mbk nikolaev - В МБК
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Главным тренером МБК «Николаев» стал 47-летний Арнис Вецвагарс. Об этом сообщается на странице клуба в Facebook.

Арнис Вецвагарс родом из Латвии. Большую часть своей карьеры играл в LBL с ASK / Brocēni / LMT, BK Ventspils и ASK Riga. Вецвагарс выиграл семь титулов LBL: Brocēni (1997-1999), BK Ventspils (2003-2005), ASK Rīga (2007). Кроме того, неоднократно представлял сборную Латвии на Евробаскете.

Дебютировал на тренерском мостике Арнис в 2012 году с BA Turība Латвийской баскетбольной лиги, а в 2014 году Вецвагарс был назначен главным тренером БК Юрмала. В 2014 году был главным тренером сборной Латвии до 18 лет, а чуть позже был назначен новым главным тренером сборной Латвии. В 2019 году Арнис Вецвагарс покинул этот пост.

С 2021года — главный тренер МБК «Николаев».

Новым президентом МБК «Николаев» стал Роман Сербенов, он был избран на внеочередном собрании общественной организации «Муниципальный баскетбольный клуб « Николаев »19 июля.

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Роман Сербенов

После отставки Андрея Черепанова, о которой стало известно 25 мая на общем собрании, эта должность оставалась вакантной. На пост президента МБК «Николаев» была предложена кандидатура Романа Сербенова.

Как известно, Роман Петрович с детства занимается баскетболом и всегда был неравнодушен к этому виду спорта. Ранее играл в известных коллективах, а на сегодняшний момент является играющим генеральным спонсором любительской команды. Кроме баскетбола, Роман Сербенов занимается строительным бизнесом.
Уже в ближайшее время Роман Петрович даст интервью, в котором ответит на самые интересные и важные вопросы.

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Алина Сидорова

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