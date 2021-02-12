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Главная страница » Blog » Бизнес » В местную казну Николаевщины обеспечено почти 43 млн грн платы за землю

В местную казну Николаевщины обеспечено почти 43 млн грн платы за землю

В местную казну Николаевщины обеспечено почти 43 млн грн платы за землю
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Как сообщил и. о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, налоговой службой Николаевщины проводится активная разъяснительная работа с налогоплательщиками по соблюдению требований действующего законодательства в части оформления и использования земельных участков сельскохозяйственного назначения (паев), проводятся мероприятия по оформлению землепользователями договоров аренды.

В результате этой работы, в январе 2021 года в местные бюджеты Николаевщины обеспечено 42,9 млн грн земельного налога и арендной платы за землю, в т.ч. 38,8 млн грн платы за землю от юридических лиц и 4,1 млн грн платы за землю от физических лиц.

По словам Дмитрия Прокофьева, полнота поступлений земельного налога и арендной платы за землю в местные бюджеты является результатом совместных усилий налоговой службы Николаевщины и органов местного самоуправления в направлении привлечения владельцев земельных участков и землепользователей к налогообложению.

Для справки: Плата за землю (земельный налог) — это налог, который взымается с юридических и физических лиц за использование земельных участков. Плата за землю входит в состав налога на имущество. Плательщиками налога являются владельцы земельных участков, земельных долей (паев), землепользователи.

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Людмила Александрова

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