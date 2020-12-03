За 11 месяцев 2020 года налогоплательщики Николаевщины оплатили в местные бюджеты 6,576 млрд грн налогов и сборов.

Как отметил и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, поступления в местную казну за 11 месяцев 2020 года, в сравнении с соответствующим периодом 2019 года, выросли на 481,6 млн грн, или на 7,9 процента.

Традиционно, основным источником наполнения местной казны Николаевщины является налог на доходы физических лиц, которого за 11 месяцев текущего года поступило 4,464 млрд грн, что на 433,8 млн грн., или на 10,8 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе — ноябре 2020 года представителями малого и среднего предпринимательства в местные бюджеты обеспечено 841,9 млн грн единого налога, что на 46,7 млн грн, или на 5,9 проц. больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Кроме того, за 11 месяцев 2020 года в местные бюджеты Николаевской области мобилизовано: 761,0 млн грн — платы за землю; 159,3 млн грн.- акцизного налога с реализации розничной торговли подакцизных товаров; 116,0 млн грн — налогу на прибыль; 112,2 млн грн — налога на недвижимое имущество, отличающегося от земельного участка; 55,0 млн грн — рентной платы за использование природных ресурсов; 25,9 млн грн — экологического налога; 25,2 млн грн — платы за лицензии.

Главное управление ГНС в Николаевской области.