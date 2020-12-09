В январе — ноябре 2020 года в местные бюджеты Николаевщины поступило 761 млн грн земельного налога и арендной платы за землю, который составляет почти 12 проц. в общей сумме поступлений местных бюджетов, и оставляет данный налог в тройке лидеров.

Как сообщил и. о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев: за 11 месяцев 2020 года обеспечено платы за землю от юридических лиц в сумме 519,5 млн грн, от физических лиц — в сумме 241,5 млн гривен.

Со слов Дмитрия Прокофьева, полнота поступлений земельного налога и арендной платы за землю в местные бюджеты является результатом совместных усилий налоговой службы Николаевщины и органов местного самоуправления в направлении привлечения владельцев земельных участков и землепользователей к налогообложению.

Напоминаем, что плата за землю включает у себя два вида обязательных платежей — земельный налог и арендную плату. Первый платят владельцы земли и землепользователи, второй — арендаторы земельных участков, как физические, так и юридические лица.

Главное управление ГНС в Николаевской области.