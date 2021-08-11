Единый налог стабильно и существенно пополняет местные бюджеты Николаевщины и является важным финансовым источником в решении социально-экономических вопросов региона.

В январе-июле 2021 года плательщиками Николаевской области обеспечено в местные бюджеты 546,9 млн гривен единого налога, что на 68,7 млн гривен больше, чем за 7 месяцев 2020 года.

Лидерами по уплате единого налога продолжают оставаться физические лица — предприниматели. Ими уплачено в местные бюджеты 367,3 млн гривен единого налога. В свою очередь, юридическими лицами — плательщиками единого налога перечислено в местную казну 68,6 млн гривен . От сельхозтоваропроизводителей — плательщиков единого налога с юридических лиц IV группы поступило — 111 млн гривен.

Напоминаем, что общаться с Налоговой службой и получать больше интересной информации можно дистанционно с помощью сервиса «InfoTAX», на страницах в сети Facebook — www.facebook.com/TaxUkraine (страница ГНС Украины) и www.facebook.com/tax.mykolaiv (страница ГУ ГНС в Николаевской области).

Главное управление ГНС в Николаевской области