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Главная страница » Blog » Бизнес » В местные бюджеты Николаевщины поступило 12,2 млн грн платы за лицензии

В местные бюджеты Николаевщины поступило 12,2 млн грн платы за лицензии

В местные бюджеты Николаевщины поступило 12,2 млн грн платы за лицензии
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Как сообщили в управлении контроля за обращением и налогообложением подакцизных товаров Главного управления ГНС в Николаевской области, в первом полугодии 2020 года в местные бюджеты Николаевщины поступило 12,2 млн грн платы за лицензии на производство: спирта коньячного и алкогольных напитков, платы за лицензии на право: импорта спирта коньячного, оптовой торговли алкогольными напитками, розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, что на 72,9 тыс. грн. больше, чем в первом полугодии 2019 года.

Следует отметить, что в январе-июне текущего года плательщикам региона выдано 3228 лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, из них 1882 лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками, 1346 лицензий на право розничной торговли табачными изделиями. За этот же период аннулировано 496 лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. По сравнению с аналогичным периодом  прошлого года (475) количество аннулированных лицензий увеличилось на 21 лицензию или на  4,4 процента.

Обращаем внимание субъектов хозяйственной деятельности, что информация о действующих лицензиях находится в открытом доступе и постоянно обновляется на субсайте ГУ ГНС в Николаевской области по ссылке: https://mk.tax.gov.ua/reestr — vidanih — licenziy.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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