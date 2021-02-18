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Главная страница » Blog » Бизнес » В местные бюджеты Николаевщины поступило 18,5 млн грн налога на недвижимость

В местные бюджеты Николаевщины поступило 18,5 млн грн налога на недвижимость

В местные бюджеты Николаевщины поступило 18,5 млн грн налога на недвижимость
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Главное управление ГНС в Николаевской области за январь 2021 года мобилизовало в местные бюджеты 18,5 млн грн налога на недвижимость, что на 2 млн грн больше, чем за соответствующий период 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Этого удалось достичь благодаря постоянной целеустремленной работе относительно определения объекта налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличающимся от земельного участка (так называемый «налог на недвижимость») и суммы налога к уплате.  

Лидерами в уплате налога на недвижимость являются владельцы объектов недвижимости — юридические лица, взнос которых в местные бюджеты Николаевщины составляет 17,4 млн гривен. Физические лица — владельцы имущества перечислили в местную казну области 1,1 млн грн налога на недвижимость.

В условиях децентрализации власти уплаченные в бюджеты местных общин налоги является источником финансирования социальной сферы, финансовой почвой для развития инфраструктуры и внедрения эффективных проектов развития региона, – отмечено в сообщении.

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Людмила Александрова

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