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Главная страница » Blog » Бизнес » В местные бюджеты Николаевщины поступило 554 млн грн единого налога

В местные бюджеты Николаевщины поступило 554 млн грн единого налога

В местные бюджеты Николаевщины поступило 554 млн грн единого налога
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Единый налог стабильно и существенно пополняет местные бюджеты Николаевщины и является важным финансовым источником жизнедеятельности территориальных общин. Поступления единого налога составляют более 12 проц. общих поступлений в местные бюджеты.

Так, в январе-августе 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено в местные бюджеты 554,1 млн грн единого налога, что на 38,7 млн грн превышает показатель поступлений за соответствующий период прошлого года.

Следует отметить, что физическими лицами — предпринимателями уплачено в местную казну 366,9 млн грн единого налога, сельхозтоваропроизводителями — 115,7 млн грн, юридическими лицами — 71,5 млн гривен.

Рост поступлений единого налога от малого и среднего предпринимательства свидетельствует об эффективном сотрудничестве Главного управления ГНС в Николаевской области, органов государственной власти и местного самоуправления по созданию благоприятных условий для деятельности бизнеса на территории Николаевщины.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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