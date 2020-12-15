На Николаевщине розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями осуществляют 2 120 субъектов хозяйственной деятельности, в т.ч. 272 — юридических лица и 1 848 физических лиц.

В январе — ноябре 2020 года в местные бюджеты Николаевщины обеспечено 159,3 млн грн акцизного налога с реализации субъектами хозяйственной деятельности розничной торговли подакцизных товаров (алкогольных напитков и табачных изделий).

Следует отметить, что субъекты хозяйственной деятельности ежемесячно платят пятипроцентный акцизный налог с реализации субъектами хозяйственной деятельности розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями до местных бюджетов общин, на территории которых расположены пункты продажи подакцизных товаров. Налоговики советуют покупателям всегда требовать у продавца фискальный чек за товар, который доводит факт продажи и гарантирует защиту прав потребителей.

Главное управление ГНС в Николаевской области.