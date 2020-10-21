Сегодня Среда, 21 октября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

«От благоустройства школьной столовой к здоровью лицеистов»: в Николаевском морском лицее благодаря НГЗ обновили школьную столовую

«От благоустройства школьной столовой к здоровью лицеистов»: в Николаевском морском лицее благодаря НГЗ обновили школьную столовую

В Минздраве дали рекомендации касательно организации голосования на выборах 25 октября

В Минздраве дали рекомендации касательно организации голосования на выборах 25 октября

В местные бюджеты Николаевщины поступило более 18,7 млн грн платы за лицензии

В местные бюджеты Николаевщины поступило более 18,7 млн грн платы за лицензии

Начата процедура ликвидации Главного управления ГНС в Николаевской области

Начата процедура ликвидации Главного управления ГНС в Николаевской области

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » В местные бюджеты Николаевщины поступило более 18,7 млн грн платы за лицензии

В местные бюджеты Николаевщины поступило более 18,7 млн грн платы за лицензии

В местные бюджеты Николаевщины поступило более 18,7 млн грн платы за лицензии
0

Как сообщили в управлении контроля за обращением и налогообложением подакцизных товаров Главного управления ГНС в Николаевской области, за три квартала 2020 года в местные бюджеты Николаевщины поступило более 18,7 млн грн платы за лицензии на производство: спирта коньячного и алкогольных напитков, уплаты за лицензии на право: импорту спирта коньячного, оптовой торговли алкогольными напитками, розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, что на 1,3 млн грн больше доведенного планового показателя.

Следует отметить, что в январе-сентябре текущего года плательщикам региона выдано 4702 лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, из них 2729 лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками, 1973 лицензии на право розничной торговли табачными изделиями.

С целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства субъектами хозяйственной деятельности, которые осуществляют свою деятельность в сфере производства и обращения алкогольных напитков и табачных изделий, специалистами ГУ ГНС в Николаевской области в течение января-сентября 2020 года проведена 151  проверка субъектов хозяйственной деятельности. По результатам проверок применено финансовых санкций на сумму 8,6 млн грн, в бюджет поступило 2,2 млн гривен.

Обращаем внимание субъектов хозяйственной деятельности, что информация о действующих лицензиях находится в открытом доступе и постоянно обновляется на субсайте ГУ ГНС в Николаевской области по ссылке: https://mk.tax.gov.ua/reestr — vidanih — licenziy

Главное управление ГНС в Николаевской области.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Начата процедура ликвидации Главного управления ГНС в Николаевской области
Next post В Минздраве дали рекомендации касательно организации голосования на выборах 25 октября

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»