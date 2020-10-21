Как сообщили в управлении контроля за обращением и налогообложением подакцизных товаров Главного управления ГНС в Николаевской области, за три квартала 2020 года в местные бюджеты Николаевщины поступило более 18,7 млн грн платы за лицензии на производство: спирта коньячного и алкогольных напитков, уплаты за лицензии на право: импорту спирта коньячного, оптовой торговли алкогольными напитками, розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, что на 1,3 млн грн больше доведенного планового показателя.

Следует отметить, что в январе-сентябре текущего года плательщикам региона выдано 4702 лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, из них 2729 лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками, 1973 лицензии на право розничной торговли табачными изделиями.

С целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства субъектами хозяйственной деятельности, которые осуществляют свою деятельность в сфере производства и обращения алкогольных напитков и табачных изделий, специалистами ГУ ГНС в Николаевской области в течение января-сентября 2020 года проведена 151 проверка субъектов хозяйственной деятельности. По результатам проверок применено финансовых санкций на сумму 8,6 млн грн, в бюджет поступило 2,2 млн гривен.

Обращаем внимание субъектов хозяйственной деятельности, что информация о действующих лицензиях находится в открытом доступе и постоянно обновляется на субсайте ГУ ГНС в Николаевской области по ссылке: https://mk.tax.gov.ua/reestr — vidanih — licenziy

Главное управление ГНС в Николаевской области.