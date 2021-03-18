В январе — феврале 2021 года в местные бюджеты Николаевщины обеспечено 209,1 млн грн единого налога. В сравнении с соответствующим периодом 2020 года, предприниматели, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, увеличили уплату единого налога на 15,7 млн гривен. В частности, физическими лицами-предпринимателями уплачено 134,6 млн грн единого налога, юридическими лицами — 26,9 млн грн, сельхозтоваропроизводителями — 47,6 млн гривен. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области.

— Упрощенная система налогообложения — специальный налоговый режим, введенный для снижения налоговой нагрузки на бизнес и стимулирование малого предпринимательства в Украине. Главное управление ГНС в Николаевской области создает благоприятные условия для ведения бизнеса, в т. ч. предпринимателями-«упрощенцами», что обеспечивает динамическое развитие малого предпринимательства и стабильные поступления в местные бюджеты области, за счет которых финансируются экономические и социальные программы территориальных громад, — отмечено в сообщении.