В первом полугодии 2020 года плательщики Николаевщины со своих доходов уплатили в местный бюджет более 2,2 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 175,9 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Обычно уплаченный налог на доходы физических лиц традиционно остается одним из основных источников наполнения местных бюджетов, поскольку в структуре поступлений в местные бюджеты области он составляет почти 70 процентов общей суммы налоговых поступлений. В то же время необходимо отметить, что увеличение поступлений в местные бюджеты, в частности, налога на доходы физических лиц, происходит благодаря наемным работникам, которые работают легально, что в свою очередь положительно влияет на социально-экономическое развитие территориальных общин Николаевщины.

Напомним, работодатель, который выплачивает доходы в виде заработной платы, является лицом, ответственным за начисление, содержание и уплату (перечисление) в бюджет НДФЛ.

Главное управление ГНС в Николаевской области.