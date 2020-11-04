Главным управлением ГНС в Николаевской области, в результате активного сотрудничества с налогоплательщиками, в январе — октябре 2020 года в местные бюджеты обеспечено 5,909 млрд грн налоговых платежей. По сравнению с январем — октябрем 2019 года доходы местной казны возросли на 7,5 процентов. Территориальные общины дополнительно получили 414,7 млн гривен.

Об этом сообщил и. о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев. Он отметил, что 67,8 проц. в общей сумме поступлений в местные бюджеты занимает налог на доходы физических лиц. За 10 месяцев текущего года местные бюджеты получили более 4 млрд грн НДФЛ, что на 368,3 млн грн, или на 10,1 проц. больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Также, лидером поступлений является единый налог. Предприниматели и аграрии Николаевщины, которые используют упрощенную систему налогообложения, уплатили в местную казну единого налога на сумму 752,3 млн гривен. Владельцы и арендаторы земельных участков также пополнили бюджеты местных общин платой за землю почти на 700 млн гривен.

Кроме того, в местную казну поступило акцизного налога с реализации субъектами хозяйственной деятельности розничной торговли подакцизных товаров — 147,4 млн грн, налога на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, — 108,6 млн грн, налога на прибыль — 95,1 млн грн, рентной платы за специальное использование воды, недр и лесных ресурсов — 42,6 млн грн, платы за лицензии — 23,3 млн грн, экологического налога — 20,2 млн гривен.

Дмитрий Прокофьев убежден в высокой налоговой культуре бизнес -сообщества Николаевщины, в тандеме с которым удается наполнять местные бюджеты средствами, в том числе с официальных зарплат местных жителей и предпринимательской деятельности, которые направляются на развитие и благосостояние местных общин.

Главное управление ГНС в Николаевской области.