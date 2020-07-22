В первом полугодии 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области в местные бюджеты мобилизовано 43,4 млн грн налога на недвижимость, что на 1,9 млн грн больше, чем в соответствующем периоде 2019 года.

Лидерами в уплате налога на недвижимость являются владельцы объектов недвижимости — юридические лица, взнос которых в местные бюджеты Николаевщины за 6 месяцев 2020 года составляет 36,8 млн гривен. Физические лица — владельцы имущества перечислили в местную казну области 6,6 млн грн налога на недвижимость.

В условиях децентрализации власти уплаченные в бюджеты местных общин налоги являются источником финансирования социальной сферы, финансовой почвой для развития инфраструктуры, возможностью использовать бюджетные поступления для внедрения эффективных проектов развития региона.

Главное управление ГНС в Николаевской области.