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Главная страница » Blog » Технологии » В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий

В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий

2020 06 02 diya - В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий
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Минцифры вместе с партнерами создадут ряд образовательных программ, посвященных цифровой безопасности, противодействия киберугрозам и мошенничеству. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Министерство цифровой трансформации Украины и Vodаfone Украины подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития цифровой грамотности украинского общества.

Договорились сотрудничать в следующих направлениях:

Образовательное — разработка образовательного контента и программ для различных возрастных аудиторий на разных каналах, создание материалов по цифровой безопасности, противодействию цифровому мошенничеству, киберугрозам; распространение информации об инновационных технологиях, технологических сервисах и решениях, а также и возможностях, которые они открывают.

Популяризация технических знаний, включая разработку универсального образовательного базового курса по основам математики для новичков, который будет полезным для школьников, а также для тех, у кого нет технического образования.

Подготовка специалистов новых цифровых профессий, в частности: аналитика больших данных (Big Data), интернет вещей (IoT), интернет поведения (IoB).

В рамках национального проекта Дія.Цифровое образование мы планируем обучить 6 млн украинцев цифровой грамотности за 3 года. Партнерство с Vodafone приближает нас к стратегической цели и открывает еще больше бесплатных образовательных возможностей для граждан, — заявила заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.
Подписанный нами меморандум с Министерством цифровой трансформации Украины ускорит развитие цифровой грамотности населения. Как лидер по инновациям мы не можем оставаться в стороне от процессов, происходящих в обществе. Поэтому уже начали работу над созданием образовательных программ для различных аудиторий, например, о цифровой безопасности, противодействие киберугрозам и мошенничеству. В рамках программы мы создадим универсальный базовый курс по математике для школьников и более широкой аудитории. Также начнем готовить специалистов в редких сегодня профессиях, таких как аналитики больших данных, специалисты из интернета вещей и интернета поведения, — комментирует событие Ольга Дейнега, GR-директор Vodafone Украины.
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Алина Сидорова

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