Минцифры вместе с партнерами создадут ряд образовательных программ, посвященных цифровой безопасности, противодействия киберугрозам и мошенничеству. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Министерство цифровой трансформации Украины и Vodаfone Украины подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития цифровой грамотности украинского общества.
Договорились сотрудничать в следующих направлениях:
Образовательное — разработка образовательного контента и программ для различных возрастных аудиторий на разных каналах, создание материалов по цифровой безопасности, противодействию цифровому мошенничеству, киберугрозам; распространение информации об инновационных технологиях, технологических сервисах и решениях, а также и возможностях, которые они открывают.
Популяризация технических знаний, включая разработку универсального образовательного базового курса по основам математики для новичков, который будет полезным для школьников, а также для тех, у кого нет технического образования.
Подготовка специалистов новых цифровых профессий, в частности: аналитика больших данных (Big Data), интернет вещей (IoT), интернет поведения (IoB).
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