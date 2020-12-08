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Главная страница » Blog » Общество » В Минобразовании хотят ввести платное ВНО по некоторым предметам

В Минобразовании хотят ввести платное ВНО по некоторым предметам

В Минобразовании хотят ввести платное ВНО по некоторым предметам
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Министерство образования и науки предлагает для общественного обсуждения проект приказа «Об утверждении Изменений в Порядок проведения внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования».

Документ предлагает уточнить категории участников ВНО, а также внедрить нормы об особенностях подготовки, проведения и определения результатов ВНО для выпускников, которым не нужен рейтинговый результат.

С проектом приказа можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Как продолжить образование выпускникам школ. Видео

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Алина Сидорова

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