С 8 по 24 января в Украине будет действовать жесткий карантин во время которого, ученикам запрещено посещать школы независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений.

Поэтому, в Министерстве предлагают объявить на этот период каникулы, об этом говорится в письме МОН руководителям местных департаментов образования и науки.

При невозможности провести каникулы параллельно с локдауном, в Министерстве просит принять все возможные меры, направленные на надлежащую организацию в этот период образовательного процесса в дистанционном формате. В частности — с помощью платформы для дистанционного и смешанного обучения учащихся 5-11 классов «Всеукраинская школа онлайн».

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