Минздрав подчеркивает важность во время предвыборной агитации и непосредственно 25 октября соблюдать установленные в стране противоэпидемических правил. Министр охраны здоровья Максим Степанов в ходе брифинга проинформировал об основных из них.

В частности, главы окружных комиссий должны определить ответственных лиц, которые перед входом в помещение для голосования будут проводить опросы избирателей о наличии симптомов респираторных заболеваний. Перед началом работы члены окружной или участковой избирательной комиссии тоже будут проходить опрос и температурный скрининг. При наличии температуры выше 37,2°C им рекомендовано воздержаться от посещения ИК.

Во время голосования для профилактики инфицирования COVID-19 необходимо ограничить контакты людей в закрытых помещениях. Поэтому в помещении для голосования рекомендуется одновременное пребывание избирателей из расчета не более 3 человек на один стол для выдачи бюллетеней.

На входе на избирательный участок должны быть оборудованы места с спиртосодержащими дезинфекторами и размещены информационные материалы по противоэпидемическим мероприятиям. У входа и непосредственно в помещении для голосования наносится разметка, указывающая на необходимость соблюдения физической дистанции не менее 1-1,5 м.

По возможности необходимо обеспечить отдельный вход и выход из помещения для голосования. Важно, чтобы используемая мебель была изготовлена из материалов, поддающихся дезинфекции. Не разрешается использование ткани на столах.