Национальная служба здоровья назвала перечень стоматологических услуг, которые с этого года должны быть бесплатными для украинцев. Он прописан в новом пакете «Стоматологическая помощь взрослым и детям» Программы медицинских гарантий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Facebook.

Нацслужба обращает внимание, что финансирование системы здравоохранения крайне ограничено, так бесплатными будут самые необходимые, по их мнению, услуги.

Бесплатный пакет покрывает:

ургентную стоматологическую помощь взрослым и детям;

ургентную стоматологическую помощь взрослым и детям; проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи;

проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи; плановую стоматологическую помощь, кроме ортодонтических процедур и протезирование.

Отметим, ургентная стоматология — это снятие острой боли и лечение состояний, угрожающих жизни.

В частности, будут бесплатными медицинские услуги, если у пациента диагностировали:

пульпит,

пульпит, перелом зуба,

перелом зуба, невралгию тройничного нерва,

невралгию тройничного нерва, химический ожог слизистой рта,

химический ожог слизистой рта, слюннокаменную болезнь,

слюннокаменную болезнь, карбункул и фурункул,

карбункул и фурункул, травмы мягких тканей челюстно-лицевой области.

При этом протезирование, брекеты и другие дорогие стоматологические услуги бесплатными не будут.

По материалу РБК-Украина