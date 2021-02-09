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В Минздраве назвали перечень бесплатных стоматологических услуг для украинцев

В Минздраве назвали перечень бесплатных стоматологических услуг для украинцев
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Национальная служба здоровья назвала перечень стоматологических услуг, которые с этого года должны быть бесплатными для украинцев. Он прописан в новом пакете «Стоматологическая помощь взрослым и детям» Программы медицинских гарантий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Facebook.

Нацслужба обращает внимание, что финансирование системы здравоохранения крайне ограничено, так бесплатными будут самые необходимые, по их мнению, услуги.

Бесплатный пакет покрывает:

  • ургентную стоматологическую помощь взрослым и детям;
  • проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи;
  • плановую стоматологическую помощь, кроме ортодонтических процедур и протезирование.

Отметим, ургентная стоматология — это снятие острой боли и лечение состояний, угрожающих жизни.

В частности, будут бесплатными медицинские услуги, если у пациента диагностировали:

  • пульпит,
  • перелом зуба,
  • невралгию тройничного нерва,
  • химический ожог слизистой рта,
  • слюннокаменную болезнь,
  • карбункул и фурункул,
  • травмы мягких тканей челюстно-лицевой области.

При этом протезирование, брекеты и другие дорогие стоматологические услуги бесплатными не будут.

По материалу РБК-Украина

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Татьяна Корбун

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