Минимальный конкурсный балл для поступающих в университеты составляет 125 баллов, а для отдельных специальностей установлены другие минимальные конкурсные баллы.

Семь европейских стран, которые предлагают бесплатное образование в колледже

Об этом на брифинге рассказал гендиректор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров, сообщает корреспондент Укринформа.

Конкурсный балл при подаче заявления на бюджетное место должен составлять не менее 125 баллов. Если поступающий имеет менее 125 баллов, он может рассчитывать лишь на обучение за средства физических и юридических лиц на всех специальностях по уровню бакалавра, — сказал Шаров.

Также, по его словам, для поступающих на специальности фармация и промышленная фармация минимальный балл, по инициативе Министерства здравоохранения, должен быт не менее 130 баллов.

На специальности отрасли знаний право, публичное управление и международные отношения минимальный конкурсный балл должен быть не менее 140.