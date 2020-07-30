Минимальный конкурсный балл для поступающих в университеты составляет 125 баллов, а для отдельных специальностей установлены другие минимальные конкурсные баллы.
Семь европейских стран, которые предлагают бесплатное образование в колледже
Об этом на брифинге рассказал гендиректор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров, сообщает корреспондент Укринформа.
Также, по его словам, для поступающих на специальности фармация и промышленная фармация минимальный балл, по инициативе Министерства здравоохранения, должен быт не менее 130 баллов.
На специальности отрасли знаний право, публичное управление и международные отношения минимальный конкурсный балл должен быть не менее 140.