На Николаевщине проведена очередная летная смена в морской авиационной бригаде Военно-Морских Сил ВС Украины.

Полеты осуществлялись с целью подготовки летного состава по технике пилотирования, навигации и боевого применения. Полеты проходили днем ​​и ночью в различных метеорологических условиях.

Упражнения выполняли экипажи вертолетов Ми-8, Ми-14 и К-226, самолетов Ан-26.

В ходе подготовки, военные летчики отрабатывали упражнения по эвакуации пострадавших с суши и воды, парашютное десантирование личного состава из самолетов и вертолетов.













Летные учения

Фото: Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины

Учебный процесс в бригаде организовано таким образом, чтобы личный состав мог постоянно поддерживать собственную обучаемость.

Во время десантирования, специалисты подразделения использовали недавно полученное новое парашютное оборудование.

«Особое внимание мы уделяем подготовке молодого летного состава, только приступившего к исполнению обязанностей в качестве командиров экипажа. Перерывы негативно влияют на уровень подготовки летчиков, поэтому мы постоянно поддерживаем уровень обучаемости», — отметил заместитель командира бригады по МПЗ майор Родион Казаков.

По информации Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины