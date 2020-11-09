Министерство здравоохранения будет предлагать Кабинету министров ввести жесткий карантин на выходные. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

«Понимая, что полный локдаун будет тяжело малому и среднему бизнесу перенести, мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня. Наше предложение: чтобы с 00 часов субботы до 00 часов понедельника в нашей стране работали исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции, ветеринарные аптеки. Все остальное, что касается ресторанов, кафе, других заведений общественного питания — чтобы они работали исключительно «на вынос». Что касается остальных магазинов, торгово-развлекательных центров — мы рекомендуем, чтобы они в субботу и воскресенье были закрыты. Это касается и остальных развлекательных заведений, развлекательных событий, чтобы они в субботу и воскресенье не происходили», — отметил Максим Степанов.

В МОЗ надеются, что это уменьшит количество контактов между людьми до минимума, что контакты сузятся до семейного круга, а это, в свою очередь, позволит «сбить волну» распространение коронавирусной болезни.