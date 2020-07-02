Глава Минздрава Максим Степанов в четверг, 2 июля, в ходе онлайн брифинга разъяснил решение Кабмина о штрафах за отсутствие масок в общественных местах.

«Вчера на заседании правительства был одобрен законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Он регламентирует установление соответствующих штрафов за неношение масок. Предусматриваются штрафы как для физических лиц, так и для юридических лиц», — рассказал глава Минздрава.

По его словам, согласно постановлению, граждан без масок будут штрафовать на 170-255 гривен, а владельцев заведений, в которых нарушают правила, – 3400-5100 гривен.

“Этот законопроект будет передан в Верховную Раду. Надеемся, что наши народные депутаты его поддержат и он будет принят – и станет в соответствии законом”, – отметил М.Степанов.