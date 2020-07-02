Сегодня Четверг, 2 июля, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Директор филиала банка в Николаеве воровала деньги клиентов

Директор филиала банка в Николаеве воровала деньги клиентов

Чиновник департамента ЖКХ «погорел» на взятке

Чиновник департамента ЖКХ «погорел» на взятке

Трассу Н-14 «Николаев-Кропивницкий» заливают по ночам

Трассу Н-14 «Николаев-Кропивницкий» заливают по ночам

На взятке в 800 долларов задержали патрульного из Николаева

На взятке в 800 долларов задержали патрульного из Николаева

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Минздрав » В МОЗ рассказали, как будут штрафовать за нахождение в общественном месте без маски

В МОЗ рассказали, как будут штрафовать за нахождение в общественном месте без маски

В МОЗ рассказали, как будут штрафовать за нахождение в общественном месте без маски
0

Глава Минздрава Максим Степанов в четверг, 2 июля, в ходе онлайн брифинга разъяснил решение Кабмина о штрафах за отсутствие масок в общественных местах.

«Вчера на заседании правительства был одобрен законопроект  о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Он регламентирует установление соответствующих штрафов за неношение масок. Предусматриваются штрафы как для физических лиц, так и для юридических лиц», — рассказал глава Минздрава.

По его словам, согласно постановлению, граждан без масок будут штрафовать на 170-255 гривен, а владельцев заведений, в которых нарушают правила, – 3400-5100 гривен.

“Этот законопроект будет передан в Верховную Раду. Надеемся, что наши народные депутаты его поддержат и он будет принят – и станет в соответствии законом”, – отметил М.Степанов.

Spread the love
  • 80
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Коблево из-за пробок пожарная автоцистерна не смогла вовремя прибыть на место происшествия
Next post В Николаеве нацгвардейцы проходят тестирование на COVID-19

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

Николаевские переходы

Николаевские переходы

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков