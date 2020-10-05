МВД рассматривает возможность подготовки служебных собак для выявления лиц с признаками COVID. Об этом сообщается в пресс-центре ведомства.

В сообщении сказано, что 5 октября Консультативная миссия ЕС (EUAM) провела вебинар с доценткой ветеринарного факультета университета Хельсинки Анной Гиельм-Бйоркман о том, как правильно тренировать собак-нюхачей для выявления людей с признаками COVID-19.

Впервые этот превентивный инструмент борьбы с пандемией начали использовать в Финляндии в конце сентября.

Собаки-нюхачи, которые сейчас работают в аэропорту Хельсинки, специально обученны выявлять запах вируса в образцах пота, собранных на салфетках прибывающих пассажиров. Собаке нужно всего 10 секунд для обнаружения лица с признаками COVID-19. После этого пассажиру предлагается бесплатно пройти тест на коронавирус в медицинском центре аэропорта.

Позже финский опыт начали использовать и другие группы исследователей, в частности из Великобритании и Франции, которые тоже тренируют собак распознавать коронавирус.

COVID-19 является глобальным вызовом, который требует новых и инновационных подходов. Использование собак выявить COVID-19 — это действительно новаторская инициатива. EUAM имеет честь иметь возможность способствовать передаче знаний в Украине. Это является частью поддержки КМЕС украинском. Мы надеемся развить эту инициативу в ближайшие месяцы, — сказал Антти Хартикайнен, руководитель миссии КМЕС.