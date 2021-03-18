Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что повторное (дистанционное) формирование сертификатов по электронному запросу можно осуществить On — line на официальном информационном ресурсе Квалифицированного предоставителя электронных доверительных услуг ИСД ГНС (далее — Предоставитель) по ссылке: Главная/«Повторное (дистанционное) формирование сертификатов по электронному запросу»/ Online (https://acskidd.gov.ua/manage — certificates) или с помощью программного обеспечения «ІІТ Пользователь ЦСК-1».

Дистанционно сформировать новые сертификаты смогут лишь те пользователи, которые имеют:

действующие сертификаты (например, к окончанию срока действия сертификатов осталось несколько дней);

неизменные регистрационные данные (ФИО, адрес регистрации местожительства, код ЕГРПОУ организации и тому подобное);

личный ключ, доступный лишь пользователю и не является скомпрометированным.

Срок действия квалифицированных сертификатов открытых ключей, полученных от Предоставителя, составляет два года с момента их формирования.

Не позже дня, который предшествует дню окончания срока действия квалифицированных сертификатов открытых ключей, полученных от Предоставителя, пользователь может повторно (дистанционно) сформировать сертификаты по электронному запросу On, — line или с помощью программного обеспечения «ІІТ Пользователь ЦСК-1».

С целью недопущения ошибок при повторном (дистанционном) формировании сертификатов по электронному запросу рекомендуем осуществлять данное формирование за несколько дней до окончания срока действия сертификатов.

Проверить срок действия квалифицированного сертификата открытого ключа можно на официальном информационном ресурсе Предоставителя (https://acskidd.gov.ua).