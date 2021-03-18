Сегодня Четверг, 18 марта, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

kljuch na fb 600x400 - В налоговой рассказали, как повторно сформировать сертификаты открытых ключей

В налоговой рассказали, как повторно сформировать сертификаты открытых ключей

dsc 0075 600x400 - Сельскими старостами Сухоеланецкой ОТГ налоговики объяснили, как декларировать доходы

Сельскими старостами Сухоеланецкой ОТГ налоговики объяснили, как декларировать доходы

1615891780018 600x400 - ГНС Николаевщины обнаружила незаконную продажу алкоголя в Интернете

ГНС Николаевщины обнаружила незаконную продажу алкоголя в Интернете

iedinij na fb 600x400 - В местные бюджеты Николаевщины поступило более 209 млн грн единого налога

В местные бюджеты Николаевщины поступило более 209 млн грн единого налога

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » В налоговой рассказали, как повторно сформировать сертификаты открытых ключей

В налоговой рассказали, как повторно сформировать сертификаты открытых ключей

kljuch na fb - В налоговой рассказали, как повторно сформировать сертификаты открытых ключей
0

Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что повторное (дистанционное) формирование сертификатов по электронному запросу можно осуществить On — line на официальном информационном ресурсе Квалифицированного предоставителя электронных доверительных услуг ИСД ГНС (далее — Предоставитель) по ссылке: Главная/«Повторное (дистанционное) формирование сертификатов по электронному запросу»/ Online (https://acskidd.gov.ua/manage — certificates) или с помощью программного обеспечения «ІІТ Пользователь ЦСК-1».

Дистанционно сформировать новые сертификаты смогут лишь те пользователи, которые имеют:

  • действующие сертификаты (например, к окончанию срока действия сертификатов осталось несколько дней);
  • неизменные регистрационные данные (ФИО, адрес регистрации местожительства, код ЕГРПОУ организации и тому подобное);
  •  личный ключ, доступный лишь пользователю и не является скомпрометированным.

Срок действия квалифицированных сертификатов открытых ключей, полученных от Предоставителя, составляет два года с момента их формирования.

Не позже дня, который предшествует дню окончания срока действия квалифицированных сертификатов открытых ключей, полученных от Предоставителя, пользователь может повторно (дистанционно) сформировать сертификаты по электронному запросу On, — line или с помощью программного обеспечения «ІІТ Пользователь ЦСК-1».

С целью недопущения ошибок при повторном (дистанционном) формировании сертификатов по электронному запросу рекомендуем осуществлять данное формирование за несколько дней до окончания срока действия сертификатов.

Проверить срок действия квалифицированного сертификата открытого ключа можно на официальном информационном ресурсе Предоставителя (https://acskidd.gov.ua).

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Сельскими старостами Сухоеланецкой ОТГ налоговики объяснили, как декларировать доходы

Людмила Александрова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

workplace 1245776 1280 600x400 - Презентация результатов исследования криптостартапов Украины

Презентация результатов исследования криптостартапов Украины

2020 06 02 diya 600x400 - На портале Дія.Бизнес появился образовательный курс для предпринимателей в аграрной сфере Grow Up Agro

На портале Дія.Бизнес появился образовательный курс для предпринимателей в аграрной сфере Grow Up Agro

dsc 3089 600x400 - Рекультивация шламового поля – в действии

Рекультивация шламового поля – в действии