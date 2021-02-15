Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что Законом Украины от 4 декабря 2020 года 1071 — IX «О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйственной деятельности на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой распираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» (далее – Закон №1071) внесены изменения в ст. 18 Закона Украины от 19 декабря 1995 года №481-ВР «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, которые используются в электронных сигаретах, и горючего» (далее — Закон №481).

В частности установлено, что:

лицензии заведений общественного питания на розничную торговлю алкогольными напитками, срок действия которых закончился во время карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID — 19, продолжают свое действие на период карантина и ограничительных мероприятий, а также в течение трех месяцев со дня его/их окончания;

во время карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID — 19, а также в течение трех месяцев после его/их окончания, не приостанавливается действие лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками, для заведений общественного питания.

В соответствии со ст. 15 Закона №481 лицензия на розничную торговлю алкогольными напитками выдается по заявлению субъекта хозяйственной деятельности. В заявлении отмечаются регистраторы расчетных операций, которые находятся в местах торговли алкоголем. При выдаче лицензии на розничную торговлю алкоголем в приложении к ней отмечается адрес места торговли и указываются РРО, которые находятся в этих местах торговли. Годовая плата за лицензию справляется из каждого указанного РРО.

Ст. 1 Закона № 481 установлено, что розничная торговля — деятельность по продаже товаров непосредственно гражданам, в том числе на разлив в ресторанах, кафе, барах, других субъектах хозяйственной деятельности общественного питания.

В соответствии с Законом Украины от 23 декабря 1997 года №771 «Об основных принципах и требованиях безопасности и качества пищевых продуктов» заведение общественного питания — это ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная, пиццерия, кулинария, киоск общественного питания.

При государственной регистрации субъект хозяйственной деятельности указывает вид экономической деятельности, установленный Национальным классификатором Украины «Классификация видов экономической деятельности». Этим классификатором предусмотрена группа деятельности — «Деятельность ресторанов, предоставления услуг мобильного питания». То есть, в соответствии с действующим законодательством заведения общественного питания осуществляют деятельность, которая в Национальном классификаторе определена как «Деятельность ресторанов, предоставления услуг мобильного питания».

Учитывая вышеуказанное, положение Закона №481 относительно осуществления на время карантина действия лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками должны распространяться на:

лицензии, выданные субъектам хозяйственной деятельности, в которых основным видом деятельности является «Деятельность ресторанов, предоставления услуг мобильного питания»;

лицензии, в части отмеченных в приложении к ним РРО, которые установлены в местах, где субъект хозяйственной деятельности осуществляет не основной вид деятельности «Деятельность ресторанов, предоставления услуг мобильного питания».