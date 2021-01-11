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Главная страница » Blog » Главная » В некоторых регионах Украины перестали тестировать на Covid-19 – Степанов

В некоторых регионах Украины перестали тестировать на Covid-19 — Степанов

В некоторых регионах Украины перестали тестировать на Covid-19 — Степанов
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По данным Министерства здравоохранения, на утро 11 января в Украине зафиксировано еще 4 288 новых случаев заражения COVID-19. По всей стране были госпитализированы 1372 больных, 68 инфицированных умерли от последствий болезни. Вместе с тем выздоровели еще почти 5000 украинцев.

Министр здравоохранения во время утреннего брифинга отметил: в Украине значительно уменьшилось количество тестирований. В некоторых областях в лаборатории вообще перестали поступать образцы для исследований на Covid-19.

Николаевская область остается одним из лидеров по распространению коронавирусной болезни — по состоянию на 11 января здесь зарегистрировано 293 новых инфицированных. 3 жителя региона умерли от последствий болезни, выздоровели — 59.

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