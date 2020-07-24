23 июля в 21:07 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре частного жилого дома на ул. Пограничной в Заводском районе Николаева.

По указанному адресу прибыли отделение 3 государственной пожарно-спасательной части, дежурная смена оперативно-координационного центра, автомобиль газодымозащитной службы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Стало известно, что в помещении загорелся строительный мусор и два металлопластиковых окна. Во время пожара получил ожоги II степени головы и шеи мужчина 1987 г.р. Гражданина каретой скорой медицинской помощи госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы №3. Пожарные в 21:19 пожар площадью 5 кв. м локализовали, в 21:25 — ликвидировали. Причина устанавливается.

Второй раз ночью, 24 июля, пожар жилого дома тушил дежурный караул 5 ГПСЧ в составе двух звеньев ГДЗС на ул. Бригадной в Корабельном районе Николаева. Его причиной стало неосторожное обращение с огнем сожителя хозяйки.

На пожар, кроме 4 единиц техники и 14 человек от ГСЧС, привлекались сотрудники полиции, во втором случае — аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго».