Автопарк коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» пополнился современным транспортом. Об этом сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.

Для предприятия, которое собирает и вывозит твердые бытовые отходы и обслуживает городской полигон, за средства бюджета Николаева приобрели мусоровоз верхней загрузки с манипулятором, бульдозер UTRAK отечественного производства, а также экскаватор Амкодор белорусского производителя с ковшом 0,8 м. куб.

Стоимость транспортных средств составляет около 8 млн грн. Работники предприятия уже осваивают технику.

В пятницу, 16 октября, городской голова Александр Сенкевич и руководитель департамента ЖКХ Сергей Коренев осмотрели новое коммунальное имущество.

Самое интересное — это мусоровоз нового для Николаева типа, имеет манипулятор для сбора твердых бытовых отходов из подземных контейнеров.

«Дело в том, что этот проект хотели запустить еще в 2017 году, тогда построили первые заглубленные контейнеры. К сожалению, частный бизнес не откликнулся на наш призыв принять участие в проектах, поэтому мы решили реализовать его самостоятельно, силами города. Подземные контейнеры для мусора вместительные и опрятные, это удобное и практичное решение для города, следовательно, планируем развивать это направление», — сказал городской голова.

Более того, такая технология позволяет уменьшать затраты на вывоз твердых бытовых отходов.

Тяжелый гусеничный бульдозер UTRAK будут использовать для рекультивации городского полигона и ликвидации чрезвычайных ситуаций на свалке. Там же понадобится и экскаватор с ковшом большой вместимости.

Как рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев, в этом году в автопарке «Николаевкоммунтранс» появилась еще одна новая единица транспорта — малый мусоровоз, который приобретут за свой счет. Благодаря небольшим габаритам мусоровоз эффективно работает в условиях ограниченного пространства городской застройки.

«Мы обсуждаем дальнейшее обновление материально-технической базы Коммунтранса. Напомню, что в конце прошлого года была принята городская программа обращения с ТБО. В случае выделения средств, будем покупать новую технику, поскольку транспорт работает в агрессивной среде, предусматривает замену конструктивных элементов мусоровозов после 5-6 лет работы, — подытожил Сергей Коренев.