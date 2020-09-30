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Главная страница » Blog » Криминал » В николаевцев нашли наркотики на 65 миллионов гривен

В николаевцев нашли наркотики на 65 миллионов гривен

В николаевцев нашли наркотики на 65 миллионов гривен
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За четыре месяца проведения оперативно-профилактическими мероприятий полицейские обнаружили 188 наркоплантаторов, изъяли более 40 000 незаконно высеянных растений мака и конопли. Из незаконного оборота изъяли более 60 кг наркотических средств По ценам «черного рынка» это приблизительно 65 миллионов гривен.

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Целью оперативно-профилактической отработки «Мак» является выявление и уничтожение нелегальных посевов наркосодержащих растений мака и конопли, а также перекрытие каналов поступления этих растений к потребителям.

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Алина Сидорова

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