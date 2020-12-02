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Главная страница » Blog » Происшествия » В Николаеве 16-летняя девушка попала под машину

В Николаеве 16-летняя девушка попала под машину

В Николаеве 16-летняя девушка попала под машину
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1 декабря около 18:20 на проспекте Богоявленском в районе перекрестка с переулком Дружбы 81-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 наехал на несовершеннолетнюю. 16-летняя девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

О ДТП сообщили в ГУНП в Николаевской области.

В результате аварии пешеход получил травмы и с места происшествия был доставлен в больницу.

2020 12 02 dtp2 1024x576 - В Николаеве 16-летняя девушка попала под машину

Водитель ВАЗа, после ДТП, с места происшествия скрылся. Но благодаря неравнодушным гражданам в течение 10 минут был остановлен экипажем патрульной полиции. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Водителю грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

На Богоявленском проспекте продолжают сносить рекламные борды — мешают строительству троллейбусной линии

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Алина Сидорова

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