Сегодня во время визита в Николаев министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил нового руководителя полиции Николаевской области. Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.
Ведомство возглавил Сергей Шейхет, который ранее занимал должность заместителя начальника ГУНП — начальника следственного управления ГУНП в Одесской области.
Новый глава полиции Николаевщины пообещал, что в кратчайшие сроки изучит криминальную ситуацию в области.
«Полиция будет максимально открыта к диалогу с гражданами, с общественностью и со СМИ. Мы приложим максимум усилий, чтобы каждый житель Николаевщины чувствовал себя в безопасности», — отметил Сергей Шейхет.