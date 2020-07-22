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Главная страница » Blog » Власть » В Николаеве Арсен Аваков представил нового руководителя полиции области

В Николаеве Арсен Аваков представил нового руководителя полиции области

В Николаеве Арсен Аваков представил нового руководителя полиции области
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Сегодня во время визита в Николаев министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил нового руководителя полиции Николаевской области. Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

pol3 - В Николаеве Арсен Аваков представил нового руководителя полиции области
Арсен Аваков

Ведомство  возглавил Сергей Шейхет, который ранее  занимал должность заместителя начальника ГУНП — начальника следственного управления ГУНП в Одесской области.

pol2 - В Николаеве Арсен Аваков представил нового руководителя полиции области
Сергей Шейхет

Новый глава полиции Николаевщины пообещал, что в кратчайшие сроки изучит криминальную ситуацию в области.

«Полиция будет максимально открыта к диалогу с гражданами, с общественностью и со СМИ. Мы приложим максимум усилий, чтобы каждый житель Николаевщины чувствовал себя в безопасности», — отметил Сергей Шейхет.

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Елена Кораб

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