Сегодня во время визита в Николаев министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил нового руководителя полиции Николаевской области. Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

Арсен Аваков

Ведомство возглавил Сергей Шейхет, который ранее занимал должность заместителя начальника ГУНП — начальника следственного управления ГУНП в Одесской области.

Сергей Шейхет

Новый глава полиции Николаевщины пообещал, что в кратчайшие сроки изучит криминальную ситуацию в области.

«Полиция будет максимально открыта к диалогу с гражданами, с общественностью и со СМИ. Мы приложим максимум усилий, чтобы каждый житель Николаевщины чувствовал себя в безопасности», — отметил Сергей Шейхет.