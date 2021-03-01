В Департаменте труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета с 1 октября прошлого года и до сих пор отсутствуют бланки удостоверений для инвалидов. Потребность в бланках для «Лица с инвалидностью вследствие войны» составляет 610 единиц, для лиц с инвалидностью – 700 единиц.

Об этом сообщил в соцсети Facebook региональный координатор по связям с общественностью секретариата омбудсмена в Николаевской области Вадим Жепало, сообщает Inshe.tv

Он отмечает, что горсовет обратился в областной департамент с этой проблемой только в январе 2021 года. В свою очередь, руководитель Департамента соцзащиты населения Николаевской ОГА заявила лишь, что она отправила в Министерство запрос о предоставлении 1000 бланков.

Вадим Жепало отмечает, что отсутствие удостоверений у людей с инвалидностью приводит к ограничению их прав, например, на бесплатный проезд.