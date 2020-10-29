28 октября около 9:30 в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что на ее сына в подъезде дома на улице Южной напал неизвестный с ножом и отобрал у 14-летнего парня телефон.

На Николаевщине будут судить фигурантов нескольких разбойных нападений

Оперативники уголовного розыска Ингульского отдела полиции по полученным описанием внешности преступника в течение нескольких часов удалось разыскать нападавшего, он находился у своих знакомых.

Нападавшим оказался ранее судимый за подобные преступления 30-летний николаевец. Отбыв 10 лет за решеткой, человек освободился из мест лишения свободы в 2019 году и был задержан полицейскими в порядке ст. 208 УПК.